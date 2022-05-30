منتخب الشراع والتجديف يشارك في مونديال المكسيك.. وعادل خالد يتطلع للظفر بالمركز الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك منتخب الشراع والتجديف الحديث (فئة الليزر 7) في بطولة العالم ماستر التي ستقام في المكسيك خلال الفترة من 30 إلى 7 يونيو المقبل.

ويتكون الوفد الإماراتي من المدير الفني للاتحاد زهير اللباط، ولاعب المنتخب المخضرم عادل خالد، بطل سباق المحيطات فولفو أوسين، والذي سبق له الحصول على المركز 120 في بطولة العالم 2022، فئة الليزر 7 - فئة أولمبية.

من جانبه وجه البطل الإماراتي عادل خالد، الشكر لرئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، وللأمين العام محمد العبيدلي على دعمهم المتواصل وتوفير كل مقومات الفوز، وأكد لـ «الإمارات اليوم» أن طموحه هو الفوز بالمركز الأول في بطولة العالم بالمكسيك، مشيرا إلى أنه يتوقع منافسة قوية مع بطل الولايات المتحدة الأميركية وكذلك من بطل المكسيك.

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