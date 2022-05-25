منتخب الكرة الشاطئية يُتوّج بطلاً لـ «غرب آسيا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُوّج المنتخب الوطني للكرة الشاطئية بطلاً لبطولة غرب آسيا، بعد تغلبه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية للبطولة أمس في مدينة جازان السعودية.

سجل أهداف المنتخب اللاعبان وليد بشر وهشام منتصر «هدفان».

من جانبه، هنأ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، علي حمد البدواوي، اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب على لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة، وبيّنت مدى التطور الذي تشهده اللعبة، وأبرزت مدى انتشار شعبيتها بين دول منطقة غرب آسيا والوطن العربي. وأكد البدواوي في تصريحات صحافية أن فوز الأبيض بالبطولة تتويج للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، لبرامج ومسابقات كرة القدم الشاطئية، التي أفرزت لمنتخبنا الوطني عدداً من اللاعبين الموهوبين، الذين حققوا أول بطولة إقليمية في أولى مشاركة إقليمية ورسمية لهم، مشيراً إلى أن خطة تطوير نشاط كرة القدم الشاطئية مستمرة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في الفترة الحالية، ومواصلة عملية التطوير المستهدفة ضمن رؤية 2038، والوصول لمراحل تطويرية أعلى خلال الفترة المقبلة.

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