طاقم تحكيم إماراتي يُدير مواجهة كوستاريكا ونيوزلندا في ملحق مونديال 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم الحكام الدولي الإماراتي "المونديالي" بقيادة محمد عبدالله حسن لإدارة مباراة كوستاريكا ونيوزلندا, في الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022, والتي تقام يوم 14 يونيو المقبل في استاد أحمد بن علي بقطر.

ويضم الطاقم محمد أحمد يوسف ( مساعد أول ) حسن المهري ( مساعد ثان ) والقطري عبدالرحمن الجاسم ( حكماً رابعاً ) وسعود أحمد ( حكماً مساعداً ) عبدالله المري ( حكم فيديو ) خميس المري ( حكم فيديو أول ) طالب المري ( حكم فيديو ثان ).

وكان الفيفا اختار طاقمنا المونديالي للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2022 للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة المميزة في نسخة 2018.

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