منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية إلى نهائي بطولة غرب آسيا بعد فوزه على المنتخب البحريني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

سجل أهداف المنتخب الوطني كل من، هشام منتصر "هدفين" ، محمد بولادي وراشد عيد.

ويلتقي أبيض الشاطئية في النهائي يوم غد "الأثنين" مع منتخب عُمان.

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