"نيتف تريل" بشعار غودولفين يتأهب لانتزاع لقب "2000 غينيز" الإيرلندي

المصدر: جوني جبور- دبي

يتأهب "نيتف تريل" بشعار "غودولفين" لتسجيل فوز أخر في سباقات الفئة الأولى "جروب 1" في مضمار "ذي كرا"، بانتزاع لقب "2000 غينيز" الإيرلندي، السباق الذي يجري يوم غدٍ السبت لمسافة الميل (1600 متر عشبي).

ويطمح المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات، إلى إهداء الشعار الأزرق لقب "2000 غينيز" الإيرلندي الغائب عن خزائن الفريق العالمي "غودولفين" منذ انتصار الأسطورة "دباوي" في نسخة 2005، خصوصاً أن "نيتف تريل" الذي يدربه شارلي آبلبي، يسلك مساراً مشابها للفحل المتميز "دباوي" حيث نجح كلا الجوادين وهما بعمر السنتين في الفوز بسباقي "سوبر لاتيف ستيكس" و"فينسانت أوبراين ناشونال ستيكس" المخصصين لخيول الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ويتطلع "نيتف تريل" في مشاركته السابعة بعالم السباقات، إلى انتصاره الثالث في سباقات الفئة الأولى، والسادس في مسيرته، خصوصاً أنه خسر بفارق ضئيل في مشاركته الأخيرة 20 أبريل الماضي لقب "2000 غينيز" البريطاني لصالح زميله في "غودولفين" المهر كوريباس.

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي على حظوظ "نيتف تريل" في "2000 غينيز" الإيرلندي، بقوله في تصريحات صحافية: "يعود" نيتف تريل" إلى مضمار "ذي كرا" في جاهزية عالية، ونحن مسرورون بحالته عقب مشاركته أبريل الماضي في "2000 غينيز" البريطاني"، بعد أن مضت تحضيراته بشكل جيد، وإذا استطاع الظهور بنفس مستواه في مشاركته الأخيرة في مضمار "نيوماركت" سيكون من الصعب جداً هزيمته".

وأضاف: "هناك توقعات بهطول أمطار، وستكون المنافسة عادلة إذا كانت الأرضية معتدلة، أو ضاربة نحو اللين".

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