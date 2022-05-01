"عيدية" لجماهير نهائي كأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ستكون الجماهير الحاضرة في نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي يجمع فريقي العين وشباب الأهلي، في 7:30 مساء الأربعاء 4 مايو الجاري، على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، تحت شعار "بشوفتكم يحلى العيد"، على موعد مع جوائز قيمة، سواء في ملعب المباراة، أو في منطقة الجماهير، التي ستقام فيها الفعاليات المصاحبة للحدث، من 28 أبريل إلى 4 مايو.

وخصصت رابطة المحترفين الإماراتية جوائز كبرى، عبر السحب على التذاكر الإلكترونية الممسوحة، تقدر بعشرين ألف درهم، ستكون من نصيب مشجعيْنِ اثنين، يحصل كل واحد منهما على عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى جوائز عينية عبارة عن أجهزة لوحية، هواتف ذكية، وإقامة في فندق ريكسوس.

وتماشيًا مع شعار "بشوفتكم يحلى العيد"، سيتم توزيع "عيدية" للمحظوظين من الجماهير، في منطقة الجماهير، وفي الملعب يوم المباراة.

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