المصدر: الإمارات اليوم

خسارة

كشف إداري أحد فرق دوري الدرجة الأولى عن تعرض ثلاثة من لاعبي الفريق الأول الأساسيين لسوء هضم، قبل المباراة المهمة التي خاضها الفريق، ما اضطر مدرب الفريق لاستبدالهم مبكراً، وأدى ذلك إلى خسارة المباراة بنتيجة قاسية.

إعارة

يفكر أحد أندية المحترفين في إعارة مهاجمه الأجنبي إلى أحد الأندية المحلية، نظراً لعدم استفادة الفريق من وجوده، بسبب تواضع مستواه الفني، وعدم تقديمه المردود المطلوب مع الفريق.

عمرة

نشر لاعب شباب الأهلي، الإيراني مهدي قايدي، صوراً على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء أدائه مناسك العمرة مع زميله في الفريق، الإيراني أحمد نور الله، إذ توجه اللاعبان لأداء المناسك عقب الفوز على الغرافة 8-2.

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