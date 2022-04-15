في الوقت القاتل.. كارتابيا ينقذ شباب الأهلي من الخسارة أمام الغرافة (صور)

المصدر: أحمد طارق- دبي

أحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا هدفاً في الوقت القاتل ليتعادل شباب الأهلي مع الغرافة القطري بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال آسيا على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 3 نقاط ويصل رصيد الغرافة إلى 5 نقاط.

وبدأ شباب الأهلي اللقاء بشكل جيد بعدما سيطر على مجريات اللعب، وبلغت نسبة استحواذ الفريق على الكرة في أول 15 دقيقة بنسبة 72% مقابل 28% لفريق الغرافة، وكاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا أن يحرز الهدف الأول من هجمة جميلة قادها عمر عبدالرحمن ومرر الكرة إلى حارب سهيل الذي لعب كرة عرضية وقابلها كارتابيا بتسديدة قوية فوق العارضة (9)، بينما أهدر النرويجي توماس أولسن فرصة خطرة من كرة عرضية لعبها عبدالعزيز هيكل ولكن أولسن لعب الكرة برأسه خارج المرمى (15).

في المقابل اعتمد الغرافة على الهجمات المرتدة وتألق حسن حمزة في التصدي لانفراد تام من أحمد علاء الدين (31)، وكرر حارس مرمى شباب الأهلي تألقه بتصديه لكرة خطرة من مهدي تاهرات (33).

وفي الدقيقة 44 أحرز الغرافة الهدف الأول عن طريق الجزائري سفيان هاني بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسددها ارتدت من القائم قبل أن يكملها في المرمى.

أما الشوط الثاني شهد إجراء مهدي علي تبديلين بنزول محمد جابر وعيد خميس بدلاً من سالمين خميس وماجد حسن، قبل أن يجري تبديلين آخرين بنزول كل من البرازيلي غوستافو وأحمد جميل بدلاً من عمر عبدالرحمن وأحمد نورالله، إذ تراجع أداء الفريق بينما شكلت هجمات الغرافة خطورة على مرمى الحارس حسن حمزة الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة.

ورغم التبديلات التي أجراها مهدي علي ولكن واصل الغرافة أفضليته وكاد عمرو سراج أن يضيف الهدف الثاني ولكن حسن حمزة أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (88)، قبل أن يتألق كارتابيا ويحرز هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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