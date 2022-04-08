اتحاد الكرة يحصل على "آيزو" في إدارة الجودة وحوكمة المؤسسات

المصدر: الإمارات اليوم

حصل اتحاد الإمارات لكرة القدم على الاعتراف الدولي بتطبيق مواصفتي الأنظمة الإدارية ISO Certificates/ «آيزو إدارة الجودة - الآيزو 9001:2015ISO» والآيزو في مجال الحوكمة المؤسسية الأيزو 2021:ISO37000» في ضوء حرصه منذ إنشائه، على اتباع وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الرائدة في مجال إدارة الجودة والحوكمة المؤسسية، تجسيداً لتوجهات ورؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية وتحقيقاً لاستراتيجية الاتحاد.

وتسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد شهادات الاعتراف الدولية للأنظمة الإدارية المعترفة من جانب "International Accreditation Forum – /IAF/" والتي تمنحها شركة "QMS Certification Services" العالمية.

و أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ضرورة تطبيق المعايير الدولية للأنظمة الإدارية، بهدف الارتقاء بعمل الاتحاد وفق أفضل الممارسات العالمية.

تأتي هذه الشهادات العالمية في الوقت الذي تهدف فيه استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل مستويات الحوكمة والممارسات الإدارية الصحيحة، المطبقة لدى الجهات والمؤسسات الرياضية الكبرى، ووفق رؤية المجلس بتطوير جوانب الإدارة والحوكمة لمختلف إدارات ولجان الاتحاد بما يصب في صالح العمل المؤسسي و تحويل الاتحاد إلى مؤسسة تتبع أفضل النظم الإدارية على مستوى العالم التي تراعي معايير ضبط الجودة والاحترافية والشفافية والحوكمة، واعتماد أفضل التقنيات.

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