ذهب مونديال دبي للمبارزة في أعناق أبطال كندا وهونغ كونغ

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت كندا أول ميدالية ذهبية في سلاح الشيش والفلوريه للفتيات على الصعيد الفردي، في اليوم الخامس من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين «دبي 2022»، ضمن 18 مسابقة في المبارزة تقام على مدار تسعة أيام، بمشاركة 117 لاعباً و104 لاعبات يتنافسون على صعود منصّة التتويج في مجمع حمدان الرياضي بدبي.

وتقلّدت كندا الذهب بعد فوز اللاعبة جيسيكا جيو على حساب البريطانية كارولينا ستوتشبيري بنتيجة 15-14 في المباراة النهائية، وجاءت اللاعبة الإيطالية ماتيلدا موليناري في المركز الثالث المشاركة مع اللاعبة اليابانية رينو نجاسي.

أما في منافسات الشباب، فقد حقق لاعب منتخب هونغ كونغ، تيت نيام تشينج، الفوز بالميدالية الذهبية على حساب اللاعب الألماني روبين ليندنر، في المباراة النهائية لبطولة سلاح الشيش الفلوريه «فردي» بنتيجة 15-7، بينما حلّ كل من لاعب الولايات المتحدة الأميركية إيندرو تشين، واللاعب الإيطالي ماتيو أوكوموني في المركز الثالث.

وفي التفاصيل، شقت الكندية جيسيكا طريقها نحو الذهب، بعد فوزها في الدور نصف النهائي على اليابانية رينو ناجاسي 15-10، بينما فازت على اللاعبة الإيطالية ماتيلدا موليناري بنتيجة 15-11 في الدور نفسه. لتصل اللاعبتان إلى المباراة النهائية.

حضر البطولة والتكريم عدد كبير من أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورؤساء الاتحادات المشاركة والوفود الأجنبية واللاعبين المشاركون بالبطولة، يتقدمهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة، ورئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، ورئيس الاتحاد الدولي إيمانويل كاتسايداكيس، ومدير البطولة الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، الدكتورة هدى المطروشي، الذين قدموا الميداليات والزهور للاعبين واللاعبات الفائزين والفائزات في البطولة.

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