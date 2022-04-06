المصدر: الإمارات اليوم

عروض

تلقى لاعب العروبة، البحريني علي مدني، أكثر من عرض لأندية في المحترفين، جميعها كانت شفوية، دون أن يتلقى ناديه الرفاع البحريني، والذي يملك بطاقة اللاعب أي عروض رسمية من الأندية التي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع مدني، من بينها ناديان من الشارقة.

استبعاد

استغرب لاعب شاب استبعاد الجهاز الفني له من المشاركة أساسياً في المباريات الماضية في الدوري، بعدما كان من العناصر الأساسية في الدور الأول من الدوري، إذ طلب اللاعب من المدرب منحه فرصة أكبر للكشف عن إمكاناته، بعدما تحسن أداء الفريق في الدور الثاني.

حكم

امتدح مراقبون ما وصفوه بالدور الكبير الذي يقوم به حكم سابق، يتبع لاتحاد لعبة جماعية، بعدما تم إسناد ملف مهم له لإدارته وإنجازه، نظراً للخبرة الطويلة التي يتميز بها، بجانب إخلاصه الشديد لعمله وحبه له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news