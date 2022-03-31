سحوبات يومية و4 سيارات تنتظر جماهير دورة ند الشبا الرمضانية

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» عن انتهاء الاستعدادات لتنظيم منافسات الدورة التي تنطلق السبت المقبل، وتضم ثماني ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، القوس والسهم وسباق سبارتن ناس الليلي.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي حضره مدير الدورة، حسن المزروعي، رئيس اللجنة الفنية، عادل البناي، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، ماجد العصيمي، ومديرو وممثلو الفرق المشاركة.

وأكد المزروعي، أن الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، أصبحت أحد أبرز الأحداث الرياضية التي لها حضور قوي في شهر رمضان المبارك، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وأصبحت علامة فارقة على أجندة الفعاليات الرياضية، بفضل ألعابها المتنوعة وشعبيتها الواسعة وقيمة جوائزها التي ستبلغ 3.5 ملايين درهم موزعة على كل الرياضات.

وقال: «الدورة تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة خصوصاً أن لها مبادرات اجتماعية أسهمت في دعم النشاط الرياضي في الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص».

وأضاف: «شارك في الدورة آلاف الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية التي نحرص على وجودها كل عام، ونحن حريصون أن نعطي فرصة لوجود ألعاب جديدة في الدورة بشكل سنوي، وما كانت الدورة لتنجح لولا دعم الرعاة والاتحادات الرياضية ونادي دبي لأصحاب الهمم الذين أسهموا بشكل كبير في إنجاح الدورة وتحقيق أهدافها».

وختم المزروعي تصريحاته قائلاً: إن الجماهير التي ستحضر دورة ند الشبا ستنتظرهم مفاجآت كثيرة، إذ سيتم إجراء سحوبات يومية وتوزيع جوائز قيمة عليهم وفي مقدمة الجوائز السحب على أربع سيارات مقدمة من شركة الطاير للسيارات.

ومن جانبه، قال عادل البناي إن الزيادة في عدد البطولات يؤكد حرص اللجنة المنظمة للدورة على دعم وتطوير مختلف الرياضات من خلال تنظيم منافسات قوية تسهم بتطوير مستوى رياضيينا وزيادة خبراتهم كما تستقطب رياضيين أقوياء يضيفون الكثير للمنافسات ولرياضيينا المشاركين.

وأشار البناي إلى أن سباق الدراجات الهوائية ستبلغ مسافته العام الجاري 77 كيلومتراً، بينما يمتد سباق فئة كبار السن لمسافة 40 كيلومتراً، ولفئة أصحاب الهمم 20 كيلومتراً، بينما تنطلق منافسات سباق الجري لجميع الفئات لمسافات أربعة وخمسة و10 كيلومترات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان، وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، على أن يستمر التسجيل في سباق الجري حتى التاسع من أبريل.

كما تحدث عن البطولة الخليجية للبادل تنس التي تقام للمرة الأولى كل من عضو مجلس إدارة اتحاد البادل تنس، عيسى شريف، الذي أكد أن المنتخبات الخليجية جميعها أبدت سعادتها بالحضور والمشاركة في هذه البطولة الأولى من نوعها، مشدداً على أن هذه البطولة تعد بداية لتعاون واسع مع مختلف المنتخبات الخليجية لتنظيم بطولات خليجية مقبلة بشكل أوسع.

المزروعي:

• الدورة أصبحت أحد أبرز وأقوى الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك.

قرعة الكرة الطائرة

- المجموعة الأولى: المفاجأة، أتش إم إس، فهود زعبيل، بن ثاني.

- المجموعة الثانية: الإمبراطور، سبايدر تيم، زعبيل، المطروشي غروب.

قرعة كرة السلة بالكراسي المتحركة

- المجموعة الأولى: خورفكان للمعاقين، داناتا للسفريات، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، نادي الثقة للمعاقين.

- المجموعة الثانية: بلدية دبي، الدائرة المالية، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة الطرق والمواصلات، مركز وريزيدنس البستان.

قرعة البطولة الخليجية للبادل تنس للرجال

- المجموعة الأولى: قطر، السعودية، البحرين.

- المجموعة الثانية: الإمارات، الكويت، عمان.

قرعة البطولة الخليجية للبادل تنس للسيدات

- المجموعة الأولى: الكويت، السعودية.

- المجموعة الثانية: الإمارات، عمان، البحرين.

برنامج البطولة

- البادل تنس: الفترة من 2 إلى 17 أبريل.

- الجوجيستو: 3 أبريل.

- القوس والسهم: يومي 3 و4 أبريل.

- الكرة الطائرة: الفترة من 6 إلى 18 أبريل.

- كرة السلة للكراسي المتحركة الفترة من 6 إلى 16 أبريل.

- سباق الدراجات الهوائية: 8 و9 أبريل.

- سباق الجري: 14 أبريل.

- سباق سبارتن ناس الليلي: 17 أبريل.

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