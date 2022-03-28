«الشراع والتجديف» يضع استراتيجية جديدة لنشر الرياضات الحديثة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف اجتماعه الأول عقب اعتماد تشكيله الجديد في الدورة الأولمبية 2020-2024 برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومحمد الشامسي، نائباً أولاً للرئيس، والدكتورة نوال الحوسني نائباً ثانياً للرئيس، ومحمد العبيدلي أميناً عاماً، والأعضاء: محمد حارب، محمد العليلي، سيف المهيري، خالد الشامسي، سالم الشامسي.

وناقش مجلس الإدارة، في اجتماعه الذي عقد في مقر موانئ أبوظبي، الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن خارطة طريق لتحقيق حلم المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).

ووجه مجلس إدارة الاتحاد بضرورة دعم البرامج المجتمعية لنشر ثقافة رياضات الشراع والتجديف ودعم المرأة والشباب في رياضة الإبحار والتجديف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news