طاقم عُماني لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم عمانيًّا لمباراة المنتخب الوطني، أمام نظيره الكوري الجنوبي، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.

ويضم طاقم التحكيم أحمد أبوبكر الكاف للساحة، ويعاونه أبوبكر سالم العامري مساعدًا أول، وراشد الغيثي مساعدًا ثانيًا ، والسريلانكي كريشانثا ديلان، ولتقنية الفيديو التايلاندي سيفاكورن بوأندوم "حكم فيديو" والأردني أحمد فيصل "حكم فيديو مساعد".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news