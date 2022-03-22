استبعاد شاهين عبدالرحمن من المنتخب الإماراتي لأسباب "إدارية وفنية"!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر الجهاز الإداري والفني في المنتخب الوطني استبعاد المدافع شاهين عبدالرحمن من قائمة الأبيض الذي يستعهد لخوض مباراتي العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الاولى وذلك لأسباب إدارية وفنية، بحسب بيان صادر من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وقال البيان، اليوم الثلاثاء: "كما تقرر عدم سفر اللاعب طحنون الزعابي إلى الرياض لدواعي صحية علماً أن اللاعب سيغيب عن مواجهة العراق بسبب تراكم الإنذارات".

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