أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب «سباق دبي للدراجات المائية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سيطر أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي - الجولة الثالثة من بطولة الإمارات، الذي نظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

وشهد السباق تألق عمر راشد الفائز بفئة المحترفين (واقف جي بي 1)، بينما أحرز أحمد الحمادي لقب (واقف جي بي 2)، وعاد لقب (جالس جي بي 2) إلى سلمان يونس العوضي.

وتوج بلقب (جالس جي بي 3) عبدالله الحمادي، واستعاد حريز المر بن حريز لقب (واقف 2 ستروك).

وفي بقية الفئات، فاز راشد سالم بلقب (واقف ناشئين جي بي 3.3)، فيما فاز علي عيسى آل علي بلقب (الأشبال 3.2). وسيطر الكويتيون على فئات (واقف براعم جي بي 3.1) من خلال يوسف رمضان، وراشد الدوس في (جالس محترفين جي بي 1: 1)، وأحمد الخضاري في (جالس جي بي 4 سبارك).

وبعد نهاية المنافسات، قام محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي، يرافقه المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وناصر الظاهري، بتتويج أبطال الفئات العشر.

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