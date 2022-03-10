محمد بن راشد يشهد كأس جميلتي للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 101 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتابع سموّه فوز الفارس سهيل الغيلاني، باللقب على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7»، بعدما جاء في المركز الثالث بالمرحلة الأولى، وتراجع إلى المركز الثامن في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة قبل أن يصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري، على صهوة الفرس «جاي إم جوزفينا» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3»، وتبعه في المركز الثالث الفارس عبدالله علي العامري، على صهوة الفرس «مزيونة» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3».

وفي مراحل السباق، تصدر الفارس سالم محمد الكتبي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول على صهوة الفرس «ارام» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7» مسجلاً زمناً قدره 1:23:59 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الفرس «أونا فاغبول» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7» بزمن قدره 1:24:05 ساعة، وحلّ في المرتبة الثالثة الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة الفرس «سيفين لارزاك» المملوكة إلى «إسطبلات إم 7» بزمن قدره 1:24:08 ساعة.

وتمسك الفارس سالم محمد الكتبي، بالصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:05:44 ساعة، كما حافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي، على المركز الثاني بزمن قدره 1:05:51 ساعة، وتقدم من المركز الرابع إلى المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الحربي، على صهوة الفرس «إلار جومارا» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3» مسجلاً زمناً قدره 1:07:13 ساعة.

وشهدت المرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً تقدم الفارس سعيد أحمد الشامسي، من المركز الثاني إلى الصدارة مسجلاً زمناً قدره 59:51 دقيقة، بينما تراجع متصدر المرحلتين الأولى والثانية الفارس سالم محمد الكتبي، إلى المركز الثاني بزمن قدره 1:00:22 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة بثينة خالد، متقدمة من المركز التاسع على صهوة الفرس «كاتش مي إف يو كان» المملوكة إلى «إسطبلات إف 3» مسجلة زمناً قدره 59:07 دقيقة.

• 101 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية شاركوا في السباق.



• 119 كيلومتراً، مسافة سباق كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس.

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