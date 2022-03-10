41 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً للعراق وكوريا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة القائمة الموسعة التي اختارها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، استعداداً لمباراتي العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، إذ يلتقي المنتخب العراقي 24 الجاري، بينما يستضيف كوريا الجنوبية 29 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة الموسعة 41 لاعباً، هم (حراس المرمى): خالد عيسى، محمد الشامسي، ماجد ناصر، علي خصيف وعادل الحوسني. وللدفاع: بندر الإحبابي، محمود خميس، محمد برغش، أحمد جميل، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله إدريس، خالد الهاشمي، خالد الظنحاني، شاهين عبدالرحمن. وللوسط: يحيى نادر، أحمد برمان، محمد البلوشي، طحنون الزعابي، إسماعيل مطر، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله رمضان، علي سالمين، ماجد راشد، بلال يوسف، حسين مهدي. وللهجوم: كايو كانيدو، خليل إبراهيم، حارب عبدالله، محمد جمعة، يحيى الغساني، علي مبخوت، زايد العامري، علي صالح، خالد باوزير، تيغالي، سلطان عادل.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية بعد نهاية الجولة 19 السبت المقبل، على أن يبدأ تجمع المنتخب 14 الجاري. ويتدرب في الملعب الفرعي بنادي النصر، حتى موعد السفر إلى بغداد 22 الجاري.

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