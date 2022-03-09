بيترهانسيل ينفرد بصدارة رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تصدر الفرنسي ستيفان بيترهانسيل بسيارة «أودي آر أس كيو إي - ترون» رالي أبوظبي الصحراوي بعد منافسات اليوم الثالث، أمس، وسط كثبان الظفرة.

وقال بيان صحافي: «قام بيترهانسيل بتوسعة تقدمه الإجمالي إلى 30 دقيقة و17 ثانية عن التشيكي مارتن بروكوب الفائز عام 2018 بسيارة فورد رابتور، وسيصبح السائق الأكثر نجاحاً في تاريخ الرالي في نسخته الـ31 إذا استمر حتى النهاية وحقق فوزه السابع بلقب السيارات».

ويقام رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ31 خلال الفترة من الخامس إلى الـ10 الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

ومع تباطؤ البولندي ياكوب برزيغونسكي 55 دقيقة أخرى، حل في المركز الثالث الفرنسي كوبر وركس باجي بسيارة ميني جون، ولن يأخذ السائق الفرنسي مسألة الفوز أمراً مسلماً به، خصوصاً بعد أن علم أن السعودي يزيد الراجحي قد خرج من المنافسة عندما توقفت سيارته تويوتا هايلوكس بشكل مفاجئ بالقرب من نهاية المرحلة، بينما كان متأخراً 11 دقيقة في المركز الثاني.

وسجل البطل المدافع عن اللقب القطري ناصر العطية بسيارة تويوتا هايلوكس أسرع زمن في مرحلة تويوتا الفطيم 2 ومسافتها 270 كيلومتراً، وكان بطل العالم للراليات تسع مرات، سيباستيان لوب، خلف العطية على بعد خمس دقائق و16 ثانية بسيارته برودرايف هانتر.

وسجل بيترهانسيل أول فوز له في الرالي على عجلتين في عام 1996، ويبدو راضياً عن إحراز ثالث أسرع زمن أمس، فهو يعرف التضاريس تقريباً مثل الدراج سام سوندرلاند الذي عاش في الإمارات لمدة 10 سنوات ويتصدر ترتيب الدراجات.

وقال بيترهانسيل «كان اليوم جيداً، وقدنا سيارتنا عبر الكثبان الرملية بسلاسة، وتجاوزنا يزيد الراجحي هذا الصباح، لقد ضغطنا أكثر لأن السيارة كانت جيدة ولم تكن حرارتها مرتفعة، وتعلمنا الكثير عن السيارة في المرحلتين الماضيتين، سنبذل قصارى جهدنا سعياً لتحقيق الفوز».

وبينما فاز حامل اللقب ماتياس والكنر بمرحلة تويوتا الفطيم بدراجة كيه تي إم، حقق سوندرلاند ثاني أسرع زمن بدراجة «غاز غاز»، ما منحه دفعة كبيرة نحو إحراز لقبه الثالث لرالي أبوظبي الصحراوي لفئة الدراجات النارية، مع تبقي مرحلتين فقط من الرالي.

وفي الترتيب الإجمالي يتقدم سوندرلاند أربع دقائق و24 ثانية على ماتياس والكنر، يليهما بفارق أربع ثوانٍ الأرجنتيني كيفن بينافيدس في المركز الثالث.

عبدالعزيز أهلي في صدارة «الكوادس»

يواصل الدراج الإماراتي عبدالعزيز أهلي الهيمنة على فئة الكوادس بدراجة ياماها رابتور، وأنهى المدافع عن لقب الكوادس مرحلة أمس بفارق ساعة واحدة و36 دقيقة و59 ثانية عن السلوفاكي جوراي فارجا.

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