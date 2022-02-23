"الانضباط" تعاقب كلباء والعين بسبب الإساءة إلى "التحكيم"

المصدر: الإمارات اليوم

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه لفت النظر لنادي اتحاد كلباء وتغريمه عشرة ألاف درهم بسبب قيام مايد المراشدة عضو مجلس إدارة النادي بالإساءة إلى لجنة الحكام وحكام تقنية الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي، عقب مباراة كلباء مع عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، وعاقبت العين بعقوبة الإنذار وتغريمه عشرين ألف درهم لتلفظ جماهيره على حكم مباراته أمام بني ياس في المسابقة ذاتها.

كما عاقبت نادي الرمس بلفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في دوري تحت 21 عاماً، وفرضت غرامة مالية على شباب الأهلي بخمسمائة درهم لتأخر نزول فريقه لمدة ثمان دقائق لأرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني لمباراته أمام عجمان في دوري تحت 17 عاماً.

وقررت لجنة الانضباط توجيه عقوبة لفت النظر إلى الوصل لعدم إدخاله ألوان أطقم المباريات على النظام الإلكتروني للاتحاد، واتخذت العقوبة نفسها مع حتا لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، في دوري الناشئين تحت 16 عاماً، كما قررت اللجنة خسارة الوحدة لمباراته أمام كلباء في دوري الأشبال تحت 14 عاماً بنتيجة (0 – 3)، لعدم توفيره سيارة الإسعاف والمُسعف.

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