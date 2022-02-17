17 ألف مطية في مهرجان ختامي المرموم للهجن

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن تفاصيل فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2022 للهجن العربية الأصيلة، الذي سينطلق بعد غدٍ، ويستمر حتى الثالث من مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 17 ألف مطية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف النادي في مؤتمر صحافي عن أن مؤسسات الهجن المختلفة ستتنافس على مدار 351 شوطاً، منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و234 شوطاً لهجن أبناء القبائل، ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا، و29 شوطاً في سن الإيذاع، إضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الذلل والزمول، بينما ستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 90 شوطاً، منها 20 شوطاً ستقام على ميدان سيف العرب، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمومن جهته، قال المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، علي سعيد بن سرود، إن اللجنة المنظمة للمهرجان وضعت 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسة، إضافة إلى جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز حتى الـ10 في كل الأشواط، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً، عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً، منها أربعة رموز في سن الحقاقة، ورمزان للإنتاج، ومثلهما للأشواط المفتوحة، إضافة إلى ستة رموز، اثنان للأشواط المفتوحة، ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

وأضاف: «الرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً للبكار، و17 بندقية للجعدان، إضافة إلى خنجرين للحول المحليات، وخمسة شدادات للزمول، بينما سيكون هنالك سيفان لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ».

في المقابل، يشهد ميدان المرموم في الـ25 من فبراير فعاليات «سباق من أجل الحياة»، الذي يقام بالتعاون بين نادي دبي لسباقات الهجن وشركة «بيئة»، وذلك بغرض لفت الأنظار إلى المشكلات البيئية الحقيقية التي تعاني منها الإبل، حيث أظهرت الدراسات أن جملاً من بين كل جملين ينفق في دولة الإمارات نتيجة للمخلفات البلاستيكية. ويهدف السباق إلى نشر الوعي حول مشكلة التلوث البلاستيكي، وحث الناس على السعي الجاد لحلها.

من جهته، قال مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، عبدالله أحمد فرج، إن الشراكة الاستراتيجية مع «بيئة» تعكس التزام نادي دبي لسباقات الهجن بالمحافظة على صحة وسلامة الهجن، وذلك من خلال الجهود الحثيثة لتوفير مناخ صحراوي صديق للبيئة، يساعد الإبل على الرعي بصورة مثالية، بعيداً عن مخاطر انتشار المواد البلاستيكية التي تواجهها في الوقت الحالي.

ودعا عبدالله أحمد فرج الجميع إلى المشاركة في حملة «بيئة» من خلال التسجيل والتطوع في تنظيف الصحراء، وتوزيع صناديق مهملات خاصة لتوفير خيار آمن للتخلص من المهملات، كما دعا إلى توسيع قاعدة الوعي لدى السياح من خلال الإشارة إلى العواقب الوخيمة التي تواجهها الإبل بسبب رمي المهملات في الصحراء، وقال إن الوجود الكبير للسياح الأجانب بميدان المرموم سيساعد على توضيح المخاطر، مؤكداً أن السباق الخاص سيكون نقطة الانطلاقة بالنسبة لهم في نادي دبي لسباقات الهجن، للمساعدة في نشر الرسالة السامية.

• 351 شوطاً تتنافس عليها مؤسسات الهجن المختلفة، منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و234 شوطاً لهجن أبناء القبائل.

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