كينية مدربة لمنتخب الإمارات للرجبي للسيدات

تعاقد اتحاد الإمارات للرجبي مع المدربة الكينية فيلادلفيا أولاندو صاحبة الخبرات العالمية لتولى تدريبات فريق المها للسيدات والمنتخب الوطني للسيدات. وسبق لأولاندو، التي تحمل سيرة ذاتية قوية أن شاركت كلاعبة في دورة الألعاب الأولمبية مرتين في ريو 2016 وطوكيو 2020 إلى جانب حصولها على العديد من الميداليات الدولية والقارية .

ويأتي التعاقد معها تفعيلا للاهتمام بالرياضة النسائية، في إطار خطة الاتحاد لدعم اللاعبات ووضع استراتيجية جديدة مختلفة لتدريبهن وتطوير أدائهن بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة من أجل تجهيز وإعداد منتخب قوي من المواطنات لتمثيل الدولة وتحقيق الإنجازات. كان " منتخب الامارات للسيدات " قد حقق لقب بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي في نسختها الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر أكتوبر من العام الماضي.

و أعرب محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته بالتوقيع مع المدربة الكينية وعزم الاتحاد خوض المشاركات القارية والعربية القادمة وتوسيع رقعة انتشار الرجبي بين الفتيات بشكل كبير، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن الاتحاد يسعى دائما لاستقطاب المسؤولين المميزين عن اللعبة من أجل إضافة عنصر الخبرة للاعبات لتحقيق الهدف من البطولات والألقاب على المستويين العربي والقاري.

من جهتها، أكدت أولاندو أن الاتحاد حملها مسؤولية كبيرة وأنها سعيدة بذلك، وستسعى جاهدة لتحقيق أقصى نجاح يمكن الوصول إليه، لكي تكون جديرة بثقة مجلس الإدارة و أنها تأمل في أن تساهم خبراتها كلاعبة في الأولمبياد وكأس العالم للرجبي في تطوير مستوى الفتيات الإماراتيات في اللعبة.

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