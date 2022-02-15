بهبهاني تدشّن المشاركة الكويتية الأولى في «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

دشنت سارة بهبهاني الظهور الأول للفتاة الكويتية في بطولات «سوق دبي الحرة» لتنس فردي السيدات، وذلك بعد مشاركتها في الأدوار المؤهلة إلى قائمة اللاعبات الرسمية للمنافسات على لقب البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ22 على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى 10 فبراير الجاري، وتشهد مشاركة 8 من المصنفات الـ10 الأوائل عالمياً.

وقالت بهبهاني لـ«الإمارات اليوم»: «سعيدة رغم خسارتي في الأدوار التأهيلية أمام البريطانية هاري دوتت بمجموعة مقابل لا شيء، في تمثيل الفتاة الكويتية في بطولة (تنس دبي) صاحبة الشعبية الواسعة في عالم الكرة الصفراء، في محطة تعد بالدرجة الأولى على صعيدي الشخصي بمثابة اكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة اللاعبات المحترفات على العالم».

وأوضحت: «تقتصر مسيرتي على إنجازات محلية وعربية، في لعبة لاتزال الفتاة الخليجية بحاجة إلى مزيد من الدعم وكسب ثقة المسؤولين بأن التنس النسائي الكويتي والخليجي على مستوى الطموحات، حال وفرت له فرص التطوير والاحتكاك».

وأضافت: «دفعتني مشاركتي العام الماضي في منافسات الزوجي، ورغم خسارتنا وزميلتي أمام التشيلية إليكسا غوراشي والكرواتية داريا يورك اللتين توّجتا لاحقاً باللقب، إلى اتخاذ قرار العودة إلى دبي والمشاركة في منافسات الفردي، بطموح اكتساب خبرات احتكاك المواجهات القوية مع اللاعبات المحترفات عالمياً».

وتابعت: «أخصص جزءاً من وقتي إلى عالم التدريب، لإيماني الراسخ بأن الفتيات الكويتيات وفي حال توافر الفرصة والدعم المناسبين، قادرات للسير على خطى شقيقاتهن العربيات، بالصورة ذاتها لما تشهده النسخة الحالية في تنس دبي بتواجد المصنفة العاشرة عالمياً ألتونسية أنس جابر، والمصرية ميار شريف».

بدوره، قال مدير بطولات «سوق دبي الحرة»، صلاح تهلك: «لطالما دعمت تنس دبي ظهور الفتيات الخليجيات، بعد أن سجلت السنوات الماضية تواجد العمانية فاطمة النبهاني، ونحن سعداء في نسخة 2022 بالظهور الرسمي الأول للفتاة الكويتية في منافسات الفردي مع سارة بهبهاني التي نتمنى لها الحظ الوافر في مشوارها بعالم الكرة الصفراء».

كبريات المصنفات يعبرن بسلام

سجلت منافسات الدور الأول، أمس، عبوراً ناجحاً لكبريات المصنفات إلى الدور الثاني للبطولة، وذلك بفوز التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة عالمياً على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 55 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-6) في مباراة امتدت لساعة و36 دقيقة، قبل أن تظهر النتيجة ذاتها في التخطي السهل للمصنفة الثامنة على العالم البولندية إيفا شفيونتيك نحو فوزها على المصنفة 29 عالمياً الروسية داريا كاساتكينا، إنما بواقع (6-1 و6-2).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news