الروسي أصلان يعود إلى تنس دبي من جديد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد اللاعب الروسي أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2021، للمشاركة من جديد في دورة هذا العام من البطولة التي تُقام الشهر الجاري، بعد أن نجح في رفع كأس بطولة العام الماضي بإحراز فوز نظيف على اللاعب لويد هاريس، وحصد لقبه الأول في جولات بطولة رابطة محترفي التنس العالمية، ليحجز لنفسه مقعداً ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم، للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد كاراتسيف اللاعب الروسي الثالث الذي يتمكن من الوصول إلى نهائي بطولة دبي، والوحيد الذي نجح في إحراز اللقب، إذ لم يوفق اللاعبان مارات سافين في عام 2001 وميخائيل يوجني في عامي 2007 و2010 في الفوز بالبطولة، على الرغم من وصولهما إلى المباريات النهائية. كما يعد كاراتسيف اللاعب الأول المشارك ببطاقة دعوة الذي ينجح في الوصول إلى نهائي بطولة دبي بعد توماس موستر في عام 1997، الذي تمكن من إحراز اللقب بعد واين فيريرا في عام 1995.

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