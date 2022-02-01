الشحات: «مونديال الإمارات» يجدد أجمل الذكريات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في أبوظبي، مشاركة خاصة للاعب «حسين الشحات» مع فريق الأهلي المصري، إذ يمتلك علاقة مميزة مع هذه البطولة، بعدما تألق في صفوف العين، وكان أحد نجوم «الزعيم» في تحقيق إنجاز الحصول على الميدالية الفضية التاريخية، ثم نجح مع «المارد الأحمر» في الحصول على الميدالية البرونزية في النسخة الماضية.

ويُعتبر الشحات من اللاعبين القلائل الذين سجلوا أهدافاً في نسختين مختلفتين، لكن ما يجعل رقمه مميزاً، كونه سجل أهدافاً مع فريقين مختلفين، وهو الذي كان صاحب هدف رائع في شباك الترجي التونسي مع العين، وسجل مع الأهلي أمام الدحيل القطري.

وعبر الشحات عن سعادته لإقامة النسخة المقبلة في دولة الإمارات، التي أكد أن لها مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، ولها ذكريات جميلة معه تحديداً، وقال في تصريحات صحافية: «هنا كانت نقطة انطلاقي وبزوغي لمرحلة ومسؤولية أخرى، وكالعادة سنرى نسخة جميلة ومنظمة، كما اعتدنا، من التميز الإماراتي والمنظمين للحدث، وبما ينبع من المقومات التي تمتلكها الإمارات من ملاعب الحديثة ومرافقها المتطورة».

وتوقع الشحات «أن تكون أجواء البطولة استثنائية وبمثابة كرنفال عربي عالمي نستمتع به، ويقدم لنا الأجواء الرائعة، لوجود جالية عربية كبيرة عموماً، ومصرية كبيرة جداً على وجه التحديد، وخصوصاً عشاق «المارد الأحمر»، الذين سيساندون الفريق بقوة من أجل تحقيق ميدالية في هذه البطولة».

وأشار الشحات إلى أن جميع اللاعبين في الأهلي يدركون أهمية تقديم أفضل نتائج وأداء في البطولة العالمية، والسعي لحصد ميدالية جديدة، وإسعاد الملايين من الجماهير، وقال: «حصلت على ميداليتين مع العين والأهلي، وكلتاهما كانتا في دولة عربية، والآن أعود للإمارات، حيث كانت أجمل ذكريات احترافي لاعباً، فهناك حصلت على جوائز فردية وألقاب جماعية، وقدمت مباريات مهمة لا تنسى، وكانت نسخة ممتعة مع العين في الإمارات، حيث واجهنا ريال مدريد في النهائي في مباراة لا تنسى».

وختم: «سعيد باللعب في الإمارات، ولكن هذه المرة مع الأهلي، وأعرف أن جماهير الإمارات تقدرني وأنا أقدرهم جميعاً، وأتمنى لقاءهم ودعمهم لنا في المشاركة، وأتمنى أن أحقق في المشاركة الثالثة ميدالية ثالثة».

تحقيق ميدالية

اعتبر الشحات طموحاته مع الأهلي كبيرة ولا تتوقف مثل أي لاعب، وتزداد بشكل أكبر عند المشاركة في حدث عالمي كهذا، وقال: «نحن جميعاً عازمون على تحقيق ميدالية، والسعي للوصول إلى النهائي، واللعب بالاسم الكبير الذي يعرفه الكل، والعمل على ترك الانطباعات الجيدة التي تركها الأهلي في مشاركاته على مدار سنوات وسنوات، وآخرها المشاركة الأخيرة، لذلك سندخل هذه النسخة بكل قوة وتركيز».

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