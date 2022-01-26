مارفيك: مباراة سورية مهمة ومنتخب الإمارات لن يتأثر بالغيابات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول، جاهزية الأبيض الكاملة لخوض مباراة سورية غداً الخميس، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة والذي عُقِد اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل مكتوم بنادي النصر، إن التحضيرات سارت بشكل جيد وأن المنتخب جاهز تماماً للقاء.

وشدد مارفيك على أهمية المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أن كل مباريات التصفيات مهمة، لكن لقاء الغد يكتسب أهمية أكبر نظراً لموقف المنتخب في المجموعة، وحاجته للفوز من أجل تعزيز حظوظه في التصفيات .

وأوضح المدرب أن المنتخب يفقد عدداً من اللاعبين، مبيناً أنه لا يستطيع تغيير هذا الوضع، لكنه ليس قلقاً لأن المنتخب يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين الشباب، لديهم طاقة جيدة، وقال: "أنا سعيد بالمجموعة التي أعمل معها في الوقت الراهن، ثقتي كبيرة في كل اللاعبين، ونعمل معاً لتحقيق الهدف المطلوب".

وأضاف: "الغيابات موجودة لكن تأثيرها لن يكون كبيراً، لدينا لاعبون شباب قادرون على تعويض النقص، نعم ربما نعاني بسبب غيابات واضحة خاصة في خط المقدمة، لكن ثقتنا كبيرة في العناصر الموجودة وقدرتها على إنجاز المطلوب، فقط يجب علينا التركيز واللعب بقوة".

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