لاعبان جديدان في تدريبات المنتخب الإماراتي واستبعاد 3 نجوم قبل مواجهة سورية (صور)

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لمواجهة المنتخب السوري، الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

وقرر الجهاز الفني ضم الثنائي عبدالسلام محمد مدافع نادي اتحاد كلباء ولاعب وسط نادي الشارقة ماجد سرور، فيما تم استبعاد شاهين عبدالرحمن، وسهيل النوبي بسبب الوعكة الصحية، وخليفة الحمادي مدافع نادي الجزيرة بسبب الإصابة والحاجة إلى العلاج والراحة.



من جهته، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة المباراة بقيادة ايلجير تانتاشي ( حكم ساحة ) أندريه تسابنكوف ( مساعد أول ) تيمور جاينولين ( مساعد ثان ) أخرول ريسكولاييف ( حكماً رابعاً ) محمد تقي من سنغافورة ( حكم فيديو ) جومبي إيدا من اليابان ( مساعد حكم فيديو ) .