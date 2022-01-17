27 لاعباً في قائمة الإمارات استعداداً لمباراتي سوريا وإيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك قائمة الأبيض استعداداً لمباراتي سوريا وإيران ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يواجه سوريا يوم 27 يناير بإستاد آل مكتوم بنادي النصر، ويواجه إيران في استاد آزادي بطهران في الأول من فبراير.



وضمت القائمة النهائية للأبيض 27 لاعباً، هم: علي خصيف ، محمد الشامسي ، عادل الحوسني ، فهد الظنحاني ، بندر الأحبابي ، محمد العطاس ، وليد عباس ، محمود خميس ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، خليفة الحمادي ، سالم سلطان ، عبدالله إدريس ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، ماجد راشد ، ماجد حسن ، يحيى نادر ، طحنون الزعابي ، كايو كانيدو ، حارب عبدالله ، خليل الحمادي ، محمد جمعة عيد ، زايد العامري ، سهيل النوبي ، علي صالح ، سبيستيان تيغالي.



ويبدأ المنتخب تجمعه غداً الثلاثاء في دبي ويؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل.

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