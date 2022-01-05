انطلاق الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الإماراتي 2021-2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم "الأربعاء" الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين للموسم الكروي الإماراتي 2021-2022، والتي ستُغلق في تمام الساعة الخامسة مساء الأول من فبراير المقبل حسب التعميم السنوي المعتمد.

ويُسمح خلال هذه الفترة بقيد وتسجيل اللاعبين المحترفين بكافة الأندية، واللاعبين الهواة بالفريق الأول للأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى بالإضافة إلى اللاعبين المقيدين في الفرق تحت 21 سنة بمسابقة رابطة المحترفين الإماراتية، ومسابقتي الشباب تحت 21 سنة وتحت 19 سنة اللتين يُنظمهما اتحاد الكرة، بالإضافة للاعبين في مسابقتي دوري الدرجة الثانية والثالثة.

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