السويدي يتصدر تمايز المستوى الأول من دوري «لونجين» لقفز الحواجز

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

حقق الفارس سالم السويدي بالجواد «دايموند وي» من نادي الشارقة للفروسية ثنائية رائعة في ختام منافسات الجزء الأول لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، التي أقيمت على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف على مدى ثلاثة أيام، واختتمت أول من أمس، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية لونجين، راعية دوري القفز في نسخته العاشرة، وبالتعاون مع نادي العين للفروسية، وبها أكمل الفرسان استعدادهم وجاهزية خيولهم للمشاركة في بطولات القفز الدولية والتي ستنطلق الأربعاء القادم بالعين للفروسية؛ وتختتم 19 فبراير المقبل.

وقال بيان صحافي: «في منافسات القفز لفرسان المستوى الأول، نجح فارسان في تحقيق ثنائيتين، الأولى أحرزها الفارس سالم السويدي بالجواد (دايموند وي) من نادي الشارقة للفروسية، في ختام منافسات الأسبوع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز (145) سم، بمشاركة 22 فارساً، ونجح 5 منهم في الانتقال إلى جولة التمايز، وأكملها 3 فرسان نظيفة دون خطأ، وتصدرهم الفارس السويدي مع (دايموند وي - 9 سنوات) وهو ينهي التمايز في زمن سريع بلغ (36.54) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس المتألق علي الجهوري بالجواد (فورإيفر اتش)، وحاز جائزة المركز الثالث الفارس الأولمبي خالد العيد بالفرس (كونسيتا)».

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