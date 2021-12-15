6 من نجوم التنس العالميين يشاركون في مسابقة مبتكرة قبل انطلاق بطولة مبادلة

المصدر: الإمارات اليوم

شارك 6 من أبرز نجوم التنس العالميين المشاركين في بطولة مبادلة العالمية للتنس، في منافسة تفاعلية مبتكرة في سكاي بارك - الجاليريا جزيرة المارية، حيث اتسمت بالأجواء التنافسية الودية وذلك قبل يوم واحد من انطلاق منافسات البطولة.

وشارك في التحدي كل من حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو بليندا بنشيتش، والمصنف أولا عالميا أندي موراي، والمصنف الخامس عالميا أندريه روبليف، والمصنف الرابع عشر، دينس شابوفالوف، والمصنف الأول أمريكيا تايلور فريتز، والمصنف الثاني في بريطانيا دان إيفانز.

وتمثل التحدي الذي توجب على اللاعبين خوضه بالإجابة عن أسئلة سريعة خلال 60 ثانية حول البطولة واللاعبين المشاركين فيها، إلا أن حصولهم على النقطة لكل سؤال لا يتم بالإجابة بشكل صحيح فحسب، بل توجب عليهم توجيه إرسالات دقيقة لتمرير كرات التنس ضمن جدار مخصص يتضمن فتحات بأبعاد تراوحت بين 4-10 بوصة.

وبعد المنافسة الودية الحماسية، تمكن دان إيفانز من حصد أكبر عدد من النقاط بين النجوم الستة برصيد 25 نقطة، فيما تجمع النجوم الستة بعد نهاية التحدي لالتقاط صورة جماعية تذكارية.

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