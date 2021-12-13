محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان الجولة الختامية لبطولة العالم لـ «الفورمولا1»

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، منافسات «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 - الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2021»، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو الشيوخ.

وأسفرت نتائج الجولة الختامية عن فوز سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرشتابين، بلقبه العالمي الأول، بعدما انتزعه من غريمه في مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، في اللفة الأخيرة. وشهد ختام المنافسات، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

كما حضر الفعاليات من ضيوف الدولة، رئيس جمهورية سيشيل، وافل رامكا لاوان، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشينج تواديرا، ورئيس جمهورية سيشل السابق، جيمس ألكس مايكل، وعدد من ضيوف الدولة والمسؤولين، والجمهور من محبي هذه الرياضة.

وكان سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان - يرافقه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم - قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» (أبوظبي 2021)، معلناً انطلاق سباق الجولة الختامية لعام 2021، بعد عزف السلام الوطني للدولة.

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