الهاملي والعصيمي يفوزان بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفظ رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية محمد فاضل الهاملي بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي جرت عبر نظام الاتصال المرئي بمشاركة 167 عضوا من مختلف قارات العالم.

وحقق الهاملي الفوز بأغلبية ساحقة في الجولة الأولى بعد منافسة بين 32 مرشحاً على مقاعد العضوية.

وفاز بعضوية اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي ممثلا للقارة، وقال في تصريحات صحافية: "بات أصحاب الهمم قيادات مؤثرة في المنظمات الدولية ووصولهم إلى هذه المناصب لم يأت من فراغ فهو ثمرة الاهتمام الكبير الذي ظل يحظوا به من القيادة الرشيدة".

وأضاف: "أصحاب الهمم على قدر التحدي والمسؤولية دائما من أجل تعزز المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية وصولا إلى ما نصبو إليه جميعاً".

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