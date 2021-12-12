كأس السوبر بشعار "الإمارات ملتقى العالم" على ستاد هزاع بن زايد 7 يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة مباراة كأس السوبر، التي تجمع بين فريقي الجزيرة بطل الدوري، وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، يوم الجمعة، الموافق 7 يناير 2022، على ستاد هزاع بن زايد في العين، على أن تحمل المسابقة شعار "الإمارات ملتقى العالم"، تأكيداً على مكانة الإمارات التي أصبحت قبلة المحافل العالمية ووجهة أكبر وأهم الأحداث على وجه الأرض، وهي التي تحتضن حالياً معرض "إكسبو 2020 دبي" في أكبر تجمع للدول في العالم في مكان واحد، كما ستحتضن النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 2023، مع إقامة المئات من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية على أرض الباحثين عن التفوق والابتكار.

واعتمدت الرابطة الساعة 7:45 مساءً موعداً لضربة البداية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لإقامة المباراة بحضور جماهيري.

وكشفت الرابطة عن انطلاق الاستعدادات والتحضيرات التنظيمية، وتجهيز الحملة الترويجية والتسويقية، بما يتناسب مع قيمة هذه البطولة، التي رسّخت موقعها طوال مواسم الاحتراف، وأصبحت لقباً ينشده الجميع، ومباراة تتجه لها الأنظار، أخذًا في الاعتبار القيمة الفنية الكبيرة، التي تجمع بين فريقين حققا الألقاب في الموسم الماضي.

وقامت الرابطة بتشكيل فرق العمل لبدء العد التنازلي لكأس السوبر بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب مخاطبة الناديين من أجل العمل على إنجاز الترتيبات اللازمة، والتنسيق مع إدارة ستاد هزاع بن زايد، من أجل تقديم الحدث وفق التطلعات والنجاحات التي يحصدها في كل موسم رياضي، حتى أصبح موعداً تترقبه الجماهير على صعيد المباراة نفسها، والفعاليات المرافقة لها داخل وخارج الملعب.

يذكر أن النسخة المقبلة لكأس السوبر، ستكون الرقم 14 في مسيرة الاحتراف الإماراتي.

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