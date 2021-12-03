تشكيلة الإمارات الأساسية لمباراة موريتانيا في كأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مدرب المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم الهولندي فان مارفيك تشكيلة الأبيض الأساسية التي ستواجه منتخب موريتانيا (الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات) على استاد «974»، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في كأس العرب، التي تقام في قطر بمشاركة 16 منتخباً عربياً.

وتضم التشكيلة الإماراتية اليوم: محمد الشامسي لحراسة المرمى، محمد برغش، وليد عباس، محمد العطاس، بندر الأحبابي للدفاع، عبدالله رمضان، علي سالمين، علي صالح، طحنون الزعابي للوسط، كايو كانيدو، وعلي مبخوت للهجوم.

ويسعى الأبيض لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد الانتصار على سورية في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف سجلهما كايو كانيدو وعلي صالح.

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