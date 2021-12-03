المصدر: الإمارات اليوم

لابا

تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة النصر السعودي في تقديم عرض جاد إلى العين، للحصول على خدمات الكونغولي لابا كودجو، خلال الانتقالات الشتوية، بديلاً للمغربي حمدالله، الذي استغنى عنه النصر أخيراً.

مواساة

بعثت إدارة نادي عجمان ببرقية مواساة إلى لاعب الفريق، التونسي فراس بالعربي، لوفاة والده، معربة عن خالص مواساتها للاعب، كما أجرى عدد من لاعبي البرتقالي، والمدرب الصربي غوران، اتصالاً باللاعب، الذي يُشارك مع منتخب بلاده في كأس العرب، لتقديم واجب العزاء.

انتقالات

أبلغت إدارة أحد أندية المحترفين مدرب فريق الكرة بأنه لن يتم استبدال أي من الأجانب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج الفريق مبكراً من سباق المنافسة على اللقب، إذ تنوي إدارة النادي الاستغناء عن المدرب، ومنح فرصة اختيار اللاعبين للمدرب الجديد.

إداري

استغرب إداري في أحد أندية المحترفين قرار مجلس إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته، بداعي تراجع نتائج الفريق، رافضاً التعليق على قرار النادي، مؤكداً أن الإدارة اختارت القرار الذي يناسبها، ويسهم في امتصاص غضب الجمهور.

جلسة

حث مدرب أحد أندية المحترفين اللاعب الأجنبي الكبير، في جلسة خاصة، على تقديم كل ما عنده، وصنع الفارق خلال المرحلة المقبلة، بعدما تراجع مستواه بشكل كبير.

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