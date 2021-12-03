نخبة رياضيي العالم في تحدي مونديال السبارتن بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، بطولة العالم للسبارتن بصحراء ليوا بمنطقة الظفرة، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العالمية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة. ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين على مستوى العالم، والناشئين والفرق المتأهلة، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أيضاً أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يعد تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبيرة التي ترسخ مكانة أبوظبي كمركز ووجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

وتبدأ منافسات البطولة بتحدي النخبة للرجال لمسافة 21 كلم عبر الكثبان الرملية لصحراء ليوا، تليها منافسات النخبة للسيدات، ثم منافسات الأطفال للفئة العمرية من 12-14 سنة على مدى ميلين، أما الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات فسيستمتعون بالمشاركة في دورة حواجز بطول نصف ميل، كما خصص سباق لمسافة ميل واحد للأطفال من سن 6 إلى 11 عاماً. ويشهد برنامج اليوم الأول تحدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سبارتن العالمية ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء حتى الثامنة. وهذا إلى جانب منافسات أخرى مخصصة لبرنامج اليوم الثاني غداً، بجانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمجتمعية المختلفة.

ورحب أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في تصريح صحافي بالمشاركين في البطولة العالمية، مؤكداً أن «المجلس حرص على توفير كل عوامل النجاح لتقديم نسخة استثنائية». وقال العواني: «فخورون بتنظيم مجموعة مميزة من الفعاليات الرياضية العالمية ضمن أجندتنا الرياضية لهذا الموسم، الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤيتها كوجهة متقدمة في خريطة المدن الرياضية العالمية».

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