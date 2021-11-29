نهيان بن زايد: عام الخمسين شاهد على مسيرة التضحيات لشهداء الوطن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أن عام الخمسين شاهدُ على مسيرة التضحيات لشهداء الوطن الذين أضاؤوا ببطولاتهم ميادين العز والفخر وارتقوا إلى قمم شامخة من المجد والعزة، بعد أن ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على استقرار أمن الوطن والمنطقة.

وقال سموه: "يوم الشهيد يمثل تكريما لشهداء الوطن وإعلاء لقيم الوفاء والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي الأصيل، ونستحضر في هذه المناسبة الوطنية العزيزة مسيرة شهداء الوطن الأبرار الذين باتوا مدرسة في الإقدام والمروءة ومنهل فخر لكل أبناء الوطن الغيورين على سيادة وطنهم وشرفه الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة وهم يفتدون وطنهم بدمائهم وأرواحهم في نموذج فريد في العطاء والتضحية وحصنا منيعا ضد كل الأطماع التي تحيق بالمنطقة العربية من أجل أن تغدو الإمارات واحة للأمن وبلدا يسطر الإنجازات التنموية بكافة المجالات والقطاعات".

وأضاف سموه: "إن القيادة الرشيدة تعتز بكوكبة الأبطال وتضحيات أبناء الوطن وأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنسى أبدا أبناءها المخلصين الذين يقدمون أرواحهم فداء لها ويزرعون بتضحياتهم الكبيرة القيم السامية"، مضيفا سموه : "إن ما قدمته دولة الإمارات منذ تأسيسها من مواقف بطولية وشجاعة دعما للأشقاء والأمة وسعيا لنصرة القضايا العربية ما هو إلا ترجمة للرؤية الحكيمة للقيادة التي تقتفي خطى بانيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي وضع اللبنة الأساسية لهذا الوطن، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبرا للفخر بقيم الولاء والانتماء والاخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات".

واكمل سموه قائلاً: "تمثل هذه المناسبة الوطنية حالة الترابط المتين والتلاحم الكبير بين القيادة والشعب وتفسر مدى مشاعر الفخر والحب والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الذي يستحقون كل الإجلال والإكبار، فهم الكوكبة المضيئة في مسيرة الوطن الغالي، كما تجسد مناسبة لاستذكار بفخر كبير عزيمة ابناء الوطن في ميادين الحق، فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء ووفاءً لمبادئه الراسخة ودوره الريادي، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الامارات بأرضها وأهلها من كل مكروه تحت مظلة القيادة الرشيدة، كما أكد سموه أن من ضحى بروحه في سبيل الوطن سيبقى حاضرا في المشهد الوطني".

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