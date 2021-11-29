صحراء ليوا تستضيف بطولة العالم للسبارتن الأربعاء

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكمل مجلس أبوظبي الرياضي تحضيراته التنظيمية لبطولة العالم للسبارتن، التي تحتضنها أبوظبي بصحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع سبارتن العالمية.

وقال بيان صحافي: «تستعد ليوا لاستقبال البطولة التي من المتوقع أن تشهد مشاركة الآلاف ونخبة من الرياضيين على مستوى العالم، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في بيان صحافي: «استضافة بطولة العالم للسبارتن تُعد مكسباً جديداً لأبوظبي، خصوصاً أن البطولة تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤكد ثقة المجتمع الرياضي الدولي في إمكانات الإمارات والنجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة أكسبتها سمعة عالمية في المجالات المختلفة». وأشار إلى أن البطولة ستشمل ثلاث فئات هي النخبة والفرق وبطولة مخصصة لناشئي سبارتن، إضافة إلى البطولات المجتمعية التي ستقام على هامش الحدث العالمي.

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