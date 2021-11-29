سالومون كالو يزور مجلس دبي الرياضي.. ويبحث سبل الاستثمار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث اللاعب الإيفواري سالومون كالو، فرص التعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال الاستثمار بكرة القدم في دبي، جاء ذلك خلال زيارته لمقر المجلس وكان في استقباله أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وقال بيان صحافي: «قدم سعيد شرحاً للنجم الإيفواري عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي والفعاليات الرياضية المتنوعة التي يتم تنظيمها في دبي سنوياً، وعن تواجد جاليات لأكثر من 200 دولة تعيش في دولة الإمارات ومدى انتشار الرياضة في أوساط المجتمع، كما استعرض معه نمو القطاع الرياضي، وزيادة عدد الممارسين والتسهيلات التي يتم تقديمها للراغبين في الاستثمار في المجال الرياضي».

واصطحب حارب الضيف في جولة بمقر المجلس وأطلعه على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ومختبر الابتكار، وجهاز «نبض الموارد البشرية»، وأهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي ختام الزيارة أهدى سالومون قمصانه الخاصة بمنتخب ساحل العاج وفريق تشلسي إلى مجلس دبي الرياضي بعدما وقع عليها.

وأشاد سالومون بالنهضة الحضارية والاقتصادية والسياحية والرياضية التي تشهدها إمارة دبي، وعبر عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي، كما عبر عن سعادته بزيارة «إكسبو 2020 دبي» الذي يمثل ملتقى العالم، وعبّر أيضاً عن إعجابه بجودة الحياة في دبي والأجواء الداعمة للاستثمار في جميع المجالات، وعن رغبته في بحث الاستثمار الرياضي في دبي حيث تتوافر جميع فرص النجاح، وتأتي زيارة سالومون إلى دبي في إطار احتفالات دولته باليوم الوطني في الجناح الخاص بها في «إكسبو 2020 دبي».

ولعب كالو مع العديد من أندية كرة القدم منها نادي تشلسي، ونادي ليل، ونادي هرتا برلين، ونادي فاينورد في الدوري الهولندي الممتاز، ونادي إكسلسيور، ونادي إسيك أبيدجان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news