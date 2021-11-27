السويسري جيل بطلاً لجولة «دولية هايك أند فلاي» في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

شهدت الجولة الثالثة من بطولة دبي الدولية للتحدي «هايك أند فلاي» 2021 مشاركة مميزة، قدم فيها 25 طياراً عروضاً مبهرة نالت إعجاب الجمهور الكبير الذي تابع الحدث عند جبل الفاية في الشارقة. وكان الطيار السويسري كوريل جيل احتل المركز الأول ونال ذهبية البطولة، فيما حل ثانياً الطيار الفرنسي أنتوني ونال الميدالية الفضية، وتبعه في المركز الثالث مواطنه تانجدي ونال البرونزية. وشهدت البطولة إثارة كبيرة، بعد منافسة قوية من جميع الطيارين المشاركين.

وحضر المنافسات، الشيخ سالم بن محمد القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في الشارقة، ونصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، وعدد من المسؤولين. وأبدى الشيخ سالم بن محمد القاسمي سعادته باحتضان الشارقة لهذه البطولة، كما أشاد بالعروض التي قدمها الطيارون، والإثارة التي تميزت بها المنافسات، مشيداً بجهود اتحاد الرياضات الجوية.

• حل ثانياً الطيار الفرنسي أنتوني، وثالثاً مواطنه تانجدي.

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