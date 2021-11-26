سعود المعلا يفتتح بطولة العرب للشطرنج بدبي بمشاركة 19 دولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة أركادي دفوركوفتيش، واللواء على عتيق بن لاحج ممثل القيادة العامة لشرطة دبي وسرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة مساء يوم الخميس بنادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، منافسات بطولة العرب الفردية للشطرنج للرجال والسيدات والتي يشارك فيها 66 لاعباً ولاعبة بمعدل 34 لاعباً و32 لاعبة يمثلون 19 دولة عربية يتنافسون حتى الرابع من ديسمبر المقبل على الفوز بالبطولة.

وأعطى رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس الاتحاد الدولي أركادي دفوركوفيتش، واللواء على عتيق بن لاحج شارة انطلاق البطولة وبدء النقلة الأولى من على الطاولة رقم 1.

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