"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" تعلن أسماء الفائزين في الدورة الحادية عشرة

المصدر: الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي أن دولة الإمارات ستبقى دائماً وطن الإبداع في جميع مجالات الحياة، وأنها ستواصل دورها الرائد في رعاية المبدعين وتكريمهم ونشر وتعزيز ثقافة الإبداع في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي.

وقال سموه خلال حفل الإعلان عن الفائزين بالدورة الحادية عشرة لـجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "تدعم قيادتنا الرشيدة التميز والإبداع في جميع المجالات، وتؤكد أن رعاية ودعم وتكريم المبدعين ونشر ثقافة الإبداع والتميز والجودة هو نهج أساسي لبناء المستقبل الذي يستحقه أبناء الإمارات وكذلك الأشقاء العرب والعالم أجمع، وتطلق القيادة الرشيدة في كل عام مبادرات لدعم التميز والإبداع ورعاية المتميزين والمبدعين في جميع المجالات جعلت دولة الإمارات تتولى زمام الريادة في هذا المجال".

وأضاف سموه "لقد حققنا في الخمسين عاماً الماضية من عمر الدولة إنجازات كثيرة جعلت الدولة نموذجاً عالمياً لحكمة القيادة وكفاءة الشعب والطموح الذي لا يعرف المستحيل ويتفوق على جميع التحديات، وستشهد السنوات الخمسون القادمة إنجازات أكثر وأعظم في جميع المجالات، وستكون الدولة وطناً داعماً لكل مبدع".

وختم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً: " جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تنطلق من نهج قيادتنا الرشيدة وتترجم توجيهاتها بما يدعم ويرتقي بمستوى الإبداع في العمل الرياضي، كما تساهم الجائزة من خلال عضويتها في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تمكين المجتمعات من خلال الرياضة ودعم المبدعين والمتميزين الذي يشكلون قدوة للآخرين للسير في طريق التميز وتحقيق الإنجازات الكبيرة، واليوم نعلن عن نخبة جديدة من المبدعين الرياضيين لتكريمهم وإرسال رسالة لجميع الرياضيين والمؤسسات الرياضية بأن التكريم سيكون من نصيب كل مبدع يسعى للارتقاء بمستوى الأداء والانجاز الرياضي في كل مكان".

جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الحادية عشرة للجائزة الأكبر من حيث قيمتها وتعدد فئاتها، والاولى من نوعها على الاطلاق المخصصة للإبداع في العمل الرياضي. عقد الحفل اليوم (الثلاثاء) في "ديب دايف دبي"، أكبر وأحدث حوض للغوص في العالم بحضور مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة ومجلس إدارة مجلس دبي الرياضي والشخصيات الرياضية.



نشر ثقافة الإبداع

قدّم مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، على الدعم والرعاية والتوجيهات السديدة التي وضعت الجائزة في مكانتها العالمية المرموقة وجعلتها حلم جميع العاملين في مختلف مجالات العمل الرياضي.

وقال "تواصل الجائزة منذ العام 2009 تقدير وتكريم المبدعين وتحفيز القطاع الرياضي للتطور من خلال نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم. ورغم التحديات التي واجهتها الرياضة على مستوى العالم أجمع وتراجع أرقام المشاركات في جميع البطولات والفعاليات، إلا أن الدورة الحادية عشرة حققت نمواً في عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 409 مترشح بنسبة زيادة بلغت 14% عن الدورة السابقة الى جانب زيادة عدد المكرمين الى 28 فائزاً، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة الجائزة الكبيرة وحرص الجميع على الترشح والتنافس لنيل شرف الفوز بها".



قائمة المكرمين

وضمت قائمة المكرمين 28 من المبدعين في جميع مجالات العمل الرياضي، حيث نال عمران خان، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان جائزة الشخصية الرياضية العالمية وذلك تقديراً لجهوده في وضع الباكستان بين أقوى منتخبات العالم في رياضة الكريكت. ومنحت جائزة الشخصية الرياضية العربية الى الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، كونه نجح منذ رئاسته اللجنة الأولمبية القطرية في العام 2015 في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية العالمية، وفي مقدمتها تحقيـق الرياضيين القطريين خلال دورة الألعـاب الأولمبيـة في طوكيو 2020 أفضل إنجازات فـي تاريخهم الأولمبي، حاصدين ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية.

- الرياضي المحلي:

علي احمد مبخوت، وذلك لتحقيقه إنجازات وأرقام تاريخية على المستوى المحلي والعالمي حيث أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 78 هدفاً، وكذلك الهداف التاريخي للدوري الإماراتي برصيد 175 هدفاً، وأن يصبح كذلك ثالث هداف دولي على مستوى العالم حالياً ويدخل ضمن القائمة الذهبية لهدافي العالم التاريخيين.

- الإداري المحلي:

أنس ناصر العتيبة، وذلك لفوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

- الحكم المحلي:

أحمد محمد الحمادي، وذلك لكونه أول عربي يتم اختياره رئيساً للحكام في الاتحاد الدولي لرفع الاثقال لأصحاب الهمم ومشاركته للمرة السابعة على التوالي في التحكيم بدورات الالعاب البارالمبية.

- المدرب المحلي:

عبدالعزيز محمد الياسي (العنبري) وذلك لفوزه كمدرب بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في موسم 2018 / 2019 لأول مرة في تاريخ نادي الشارقة منذ انطلاق دوري المحترفين.

عبد الحميد ابراهيم الحوسني، كونه عميد المدربين في كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حقق 58 لقباً حتى الآن في مسيرته.

- الفريق المحلي:

منتخب الإمارات للقدرة والتحمل، وذلك لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب والناشئين لسباقات القدرة والتحمل لمسافة 120 كم في إيطاليا.

- المؤسسة المحلية:

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك للنجاح والتميز في تنظيم بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 للمرة الخامسة على التوالي.

- الرياضي العربي، ومنحت الجائزة لأبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو، وهم:

فريال أشرف عبد العزيز (مصر) لحصولها على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى للعرب في رياضة الكاراتيه.

أحمد ايوب حفناوي (تونس) لحصوله على الميدالية الذهبية في السباحة بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وهي الميدالية العربية الأولمبية الأولى في رياضة السباحة في مسابقة 400 متر

سفيان البقالي (المغرب) لحصوله على الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، ليصبح أول رياضي عربي يفوز بذهبية أولمبية في سباق 3000 متر موانع.

طارق علي حامدي (السعودية) لحصوله على الميدالية الفضية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

- الإداري العربي:

آية محمود مدني (مصر) لكونها أول عربية وأفريقية تنتخب كرئيس لجنة اللاعبين وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

- الحكم العربي:

الزيتوني مطيوط (المغرب) لكونه أول حكم دولي في الكاراتيه يحكم (4) نهائيات في أولمبياد طوكيو 2020 ، بالإضافة الى حصوله على لقب أفضل حكم قاري إفريقي في الكاراتيه ووسام التميز العربي في التحكيم 2021.

- الفريق العربي:

المنتخب الجزائري لكرة القدم لفوزه بكأس الأمم الافريقية سنة 2019 بمصر ومواصلة التألق من خلال تحطيم الرقم الافريقي للمباريات بدون هزيمة وحصوله على جائزة أفضل منتخب افريقي، وكذلك لعدم خسارته في 33 مباراة على التوالي.

- المؤسسة العربية:

النادي الأهلي للرياضة البدنية –مصر (المجموعة الاقتصادية للنادي الأهلي – التمويل الذاتي)، وذلك باعتبارها مبادرة متميزة من حيث جمعها لعدة جوانب من الابتكار واستشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات في العمل المؤسسي.

- المؤسسة العالمية / الاتحاد الدولي الصيفي:

الاتحاد الدولي لكرة اليد ( مقره سويسرا) وذلك للنجاح و التميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر في ظل التداعيات العالمية للجائحة.

- رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي:

تأهل للفوز بهذه الفئة 6 رياضيين ورياضيات ناشئين سيتم التصويت عليهم عبر قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة، حيث يستمر التصويت لغاية 31/12/2021، وسوف يتم احتساب نتائج التصويت وقرار لجنة التحكيم مناصفة ليتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 9 يناير 2022 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت، وهم: محمد سعيد العامري وذلك لحصوله على المركز الأول ( 3 ) مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 و الترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار، وسيف جاسم المنصوري وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 و الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019 .

واليازية طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر، ورحمه خلفان المرشدي، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات.

وأيضا سلوى احمد المنصوري، وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21سنة في ماليزيا، ويوسف راشد المطروشى، وذلك لحصوله على (4) ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر بالإضافة الى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية -طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه انجاز تاريخي حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

- رياضي حقق إنجازاً في ظروف وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم)، منحت الجائزة لكل من:

وليد كتيله (تونس) لحصوله على ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في سباق 100 و800 متر كراسي متحركة وتحطيم الرقم القياسي البارالمبي.

جرّاح نصّار (العراق) لحصوله على الميدالية الفضية في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 في ظل تحديات وظروف صعبة.

- رياضي حقق إنجازاً رفيع المستوى:

- معن عبد المعين أسعد (سوريا) لتحقيق انجاز في ظل ظروف وتحديات كبيرة وهو الحصول على الميدالية البرونزية في مسابقة رفع الأثقال بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

- رياضي محلي متميز:

زايد عبد الناصر الكثيري (الإمارات) وذلك لتميزه وتحقيقه 3 ميداليات ذهبيه في بطولات عالمية في الجيوجيتسو في عام 2019.

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