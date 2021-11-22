مارفيك يعلن قائمة "الأبيض" لبطولة كأس العرب 2021

المصدر: دبي - وام

أعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم القائمة النهائية لأسماء " الأبيض" لبطولة كأس العرب FIFA 2021 المقررة في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 30 نوفمبر الحالي إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا عربيا تم توزيعها على 4 مجموعات على أن يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا و موريتانيا.

ضمت القائمة النهائية للأبيض 23 لاعبا حسب لائحة البطولة وهم علي خصيف ، وخالد عيسى ، ومحمد الشامسي ، بندر الأحبابي ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، محمد العطاس ، وليد عباس ، ومهند سالم ، ومحمود خميس ، وماجد راشد ، وعلي سالمين ، وعبدالله رمضان ، وعبدالله حمد ، وإسماعيل مطر ، وطحنون الزعابي ، ومحمد جمعة ، وخليل الحمادي ، وكايو كانيدو ، وعلي صالح ، وعلي مبخوت وسبيستيان تيجالي .

وسيبدأ الأبيض تجمعه في دبي يوم بعد غد الأربعاء على أن يؤدي حصتين تدريبيتين قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم 30 نوفمبر في ستاد راس بوعبود فيما يواجه منتخب موريتانيا في المباراة الثانية يوم 3 ديسمبر على الملعب ذاته على أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بلقاء منتخب تونس يوم 6 ديسمبر باستاد الثمامة.

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