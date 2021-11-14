منتخب الإمارات يؤدي أولى حصصه التدريبية في بيروت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ظهر اليوم أولى حصصه التدريبية في العاصمة بيروت استعداداً لمواجهة منتخب لبنان يوم بعد غد الثلاثاء بإستاد الملعب البلدي بمدينة صيدا ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الخامسة .

وشارك في التدريب الذي قاده الهولندي فان مارفيك جميع اللاعبين وهم : علي خصيف ، عادل الحوسني ، محمد الشامسي ، خالد عيسى ، بندر الأحبابي ، عبدالعزيز هيكل ، محمد العطاس ، أحمد راشد ، يوسف جابر ، مهند العنزي ، محمد برغش ، علي سالمين ، ماجد راشد ، يحيى نادر ، عبدالله رمضان ، إسماعيل مطر ، طحنون الزعابي ، علي صالح ، محمد جمعة عيد ، كايو كانيدو ، خليل الحمادي ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي .

وكانت البعثة وصلت إلى بيروت فجر اليوم قادمة من سيؤول في رحلة استغرقت قرابة 11 ساعة ، وكان في استقبالها في المطار مسؤولي الاتحاد اللبناني لكرة القدم .

وخضع جميع أعضاء البعثة لمسحات طبية في المطار طبقاً للبروتوكول الصحي المعتمد ، وجاءت جميع النتائج سلبية .

من جهته يُعقد صباح يوم غد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة بحضور مراقب المباراة وممثلي المنتخبين، حيث سيتم مناقشة كافة الجوانب الفنية المتعلقة في المباراة ، ويعقب الاجتماع إقامة المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب منتخبنا وأحد اللاعبين وذلك في قاعة المؤتمرات بالاستاد .

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