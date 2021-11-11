العطية يتصدّر المرحلة الرابعة من رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

سجّل القطري ناصر العطية أسرع وقت في مرحلة طيران أبوظبي، البالغة مسافتها 251 كم، ولليوم الرابع على التوالي، من رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الـ30.

وتألق العطية مع ملاحه ماتيو بوميل بسيارة تويوتا هايلوكس، ليوسع الفارق الزمني الإجمالي بينه وبين السائق الأرجنتيني لوسيو الفاريز وملاحه الاسباني ارماند مونليون بسيارة تويوتا هايلوكس إلى 23 دقيقة و48 ثانية. وتغلب الدراج الفرنسي أدريان فان بيفرين على نظيره النمساوي بفارق 54 ثانية ليفوز بمرحلة طيران أبوظبي ومسافتها 251,98 كم، وترك النمساوي والكنر خلفه بفارق أربع دقائق و45.8 ثانية.

وارتفعت تطلعات الإماراتي عبدالعزيز أهلي في فئة دراجات الكوادس، فيما صعد متسابق إماراتي آخر هو سلطان البلوشي إلى المركز السابع في فئة دراجات رال جي بي.

الترتيب العام للسيارات بعد المرحلة الثالثة مرحلة طيران أبوظبي

1- ناصر العطية - ماثيو بوميل (قطر/أندورا) تويوتا هايلوكس.

2- لوشيو الفاريز - مونليون (الأرجنتين/إسبانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

3- دينيس كروتوف - زيلتوف (روسيا) ميني جون كوبر وركس باجي.

4- يزيد الراجحي - أور (السعودية/بريطانيا) تويوتا هايلوكس أوفردرايف.

5- أوستن جونز - جوجلمن (الولايات المتحدة/البرازيل) ) كن - أم مافريك.

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