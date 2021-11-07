فريق غنتوت (أ) بقيادة ميثاء بنت محمد يحرز كأس مهرجان «بينك بولو»

المصدر: أبوظبي ■ وام

توج فريق غنتوت (أ) بلقب مهرجان «بينك بولو»، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملعب الشيخ زايد الرئيسي، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك بعد فوزه على فريق غنتوت (ب) بنتيجة 8/6. وقادت غنتوت (أ) للكأس الذهبي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فيما قاد فريق غنتوت (ب) الشيخة علياء بنت مروان آل مكتوم. وفي ختام «المهرجان الوردي» قام الشيخ سلطان بن فلاح بن زايد آل نهيان والشيخة عائشة بنت فلاح بن زايد آل نهيان، وبحضور العديد من الشخصيات والمسؤولين، بتتويج الفريقين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news