الأسبوع الثاني من تحدي دبي للياقة البدنية يشمل 5 مراكز للياقة وآلاف الحصص المجانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل تحدي دبي للياقة البدنية، تقديم المزيد من فعالياته في أسبوعه الثاني ليحفز المشاركين على مواصلة نشاطهم البدني بمعدل 30 دقيقة يوميا على مدار شهر، خاصة بعد الانطلاقة المميزة للدورة الخامسة لتحدي دبي للياقة في أسبوعه الأول، والذي شهد تنظيم العديد من الفعاليات المشوقة بمشاركة واسعة من الجمهور وعشاق الرياضة في قرى ومراكز اللياقة البدنية المنتشرة في أنحاء مدينة دبي، مع توقع مشاركة الآلاف في "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل،

وستكون هناك خيارات عديدة أمام المشاركين من بينها حصص الدراجات الثابتة من Les Mills في قرية كايت بيتش للياقة من "دي بي ورلد"، وحصص رقص "Riverdance" في قرية اللياقة في "إكسبو 2020 دبي"، وافتتاح خمسة مراكز لياقة بدنية جديدة ضمن المناطق السكنية والمجتمعات، إضافة إلى أنشطة رياضية متنوعة في مراكز التسوق والفنادق، وخمس فعاليات رياضية مميزة تشمل تحدي "Tough Mudder" دبي، وسباق الجري في حي دبي للتصميم (D3).

دبي - الإمارات اليوم

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