مارفيك يستعين بخبرة مطر ومهند العنزي لمواجهة كوريا الجنوبية المفصلية

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة الهولندي مارفيك، أمس، قائمة موسعة ضمت 28 لاعباً، استعداداً للمباراة المفصلية، حين يحل ضيفاً على كوريا الجنوبية، وكذلك على لبنان، 11 و16 الجاري، في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022. وشهدت القائمة عودة عناصر الخبرة، من خلال قائد الوحدة المخضرم إسماعيل مطر (38 عاماً)، بعد فترة غياب طويلة، بجانب لاعب كلباء الحالي والعين السابق مهند العنزي (36 عاماً)، صاحب الخبرة الطويلة في خط الدفاع.

وضمت القائمة أيضاً: علي خصيف، وعادل الحوسني، ومحمد الشامسي، وخالد عيسى، وبندر الأحبابي، وعبدالعزيز هيكل، ومحمد العطاس، وسالم سلطان، ووليد عباس، وأحمد راشد، ومحمد برغش، والحسن صالح، وعلي سالمين، وماجد راشد، ويحيى نادر، وعبدالله رمضان، وعبدالله حمد، ومحمد عباس، وطحنون الزعابي، وفابيو دي ليما، ومحمد جمعة، وحارب عبدالله، وكايو كانيدو، وخليل الحمادي، وعلي مبخوت، وسبيستيان تيغالي.

ويحتل المنتخب المركز الرابع في المجموعة الأولى بثلاث نقاط، مقابل 10 نقاط لإيران المتصدرة، وكوريا الجنوبية (8) في الوصافة، ولبنان الثالثة (5)، والعراق الرابع (3)، وأخيراً سورية بنقطة.

• المنتخب يحل ضيفاً على كوريا الجنوبية ولبنان في 11 و16 الجاري.

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