ولي عهد الشارقة يشيد بمسيرة العنبري التدريبية ونجاحاته مع «الملك»

المصدر: الشارقة ■ وام

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أمس، المدرب عبدالعزيز العنبري، بمكتب سمو الحاكم. وأشاد سموه خلال اللقاء بالجهود التي بذلها العنبري طيلة فترة تسلمه مهام تدريب الفريق الأول لنادي الشارقة، وأسهم خلالها في تطور مستوى الفريق، والحصول على بطولة الدوري وكأس السوبر والمنافسة في مختلف المسابقات.

وأكد سموه أهمية الحفاظ على الكفاءات الرياضية الوطنية ودعمها، بما يرفع من مستوياتها الإدارية والفنية.

من جانبه، ثمن العنبري الرعاية الكبيرة والدعم المستمر الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الأمر الذي أسهم في بث الثقة وتطور المستوى الإداري والفني له مدرباً إماراتياً.

وتمنى العنبري للفريق التوفيق في المرحلة القادمة، لتحقيق التطلعات ونيل البطولات. وحضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالله العجلة، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم.

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